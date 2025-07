Implementan proyecto “Restauración de Ecosistemas y Medios de Vida Sostenibles”

Con la aprobación del Plan Operativo Anual 2025 (POA) y la instalación del Grupo Técnico Operativo (GTO), comenzó oficialmente la implementación del proyecto “Restauración de Ecosistemas y Medios de Vida Sostenibles en el Corredor Biocultural del Centro Occidente de México (COBIOCOM)”, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia implementadora.Este proyecto representa el primer gran financiamiento verde que fortalece al COBIOCOM, una iniciativa interestatal de gobernanza ambiental impulsada desde 2011. El GEF se suma a cumplir las grandes metas del COBIOCOM en este territorio diverso.



La iniciativa ha sido promovida, implementada y sostenida por los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, así como por socios estratégicos como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ), el Instituto Global para el Crecimiento Verde en México (GGGIMX), Reforestamos México, Ecosistémica A.C. y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).



Durante dos momentos clave —la instalación del Grupo Técnico Operativo y la segunda sesión del Comité Directivo (CD)— se consolidaron los compromisos institucionales y técnicos para su implementación. La sesión del CD, presidida por la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, y el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES), permitió aprobar el POA y avanzar hacia la ejecución territorial a partir de 2025.Este es el primer proyecto del GEF ejecutado por una institución subnacional en México: el IMADES.



Con ello, se abre una nueva ruta de implementación descentralizada que puede convertirse en referente internacional. El GEF, en su noveno ciclo de reposición, busca impulsar este tipo de esquemas que aumentan el impacto territorial y contextualizan las soluciones.



Con una inversión de 9 millones de dólares del GEF y un cofinanciamiento de 252 millones de dólares (relación destacada de 1:28), el proyecto intervendrá 9.2 millones de hectáreas (61% del territorio del COBIOCOM).Las metas incluyen:Restaurar 150 mil hectáreas de ecosistemas (bosques, suelos agrícolas y pastizales);Manejar sosteniblemente 120 mil hectáreas;Establecer 30 mil hectáreas de nuevas Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación;Mitigar 8.5 millones de toneladas de CO₂ equivalente;Beneficiar directamente a 150 mil personas, muchas de ellas de pueblos indígenas como los wixárikas, otomíes, purépechas y nahuas.



El COBIOCOM también se alinea con la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el Plan de Acción del propio corredor, los compromisos internacionales 30×30 —que buscan conservar al menos el 30% de la biodiversidad del planeta para 2030—, y contribuye al Programa Nacional de Restauración Ambiental (PNRA) del Gobierno de México. Las acciones abarcarán cadenas de valor como el aguacate y el agave, sectores con alta presión ambiental y retos de trazabilidad.Este corredor alberga 15 millones de hectáreas, de las cuales el 36% son prioritarias para la conservación.



Además, es una región clave para cultivos de alto valor comercial, donde se enfrenta un estrés hídrico significativo.El proyecto representa una oportunidad para probar un nuevo modelo de gobernanza interestatal y territorial que trasciende administraciones y sectores. Lina Pohl, Representante de FAO en México, lo expresó así: “No podemos pensar en un medio ambiente si no pensamos en una mejor vida. No podemos conservar si no lo hacemos desde una perspectiva amplia y humana”.La gobernadora Indira Vizcaíno subrayó el valor de este esfuerzo colectivo: “El COBIOCOM nos recuerda que las fronteras están en los humanos, no en la naturaleza. Este corredor trasciende límites ideológicos y administrativos”.El proyecto GEF COBIOCOM tendrá una duración de cinco años. Su diseño incluye mecanismos innovadores como financiamiento rotatorio, certificaciones y trazabilidad ambiental, y posiciona a la región como modelo replicable de restauración biocultural y gobernanza ambiental en América Latina.