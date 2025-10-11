17 C
Aguascalientes
11 octubre, 2025
Tendencias

Llega a 37 la cifra de muertos por lluvias torrenciales…

Belinda obtiene medidas de protección contra Lupillo Rivera por violencia…

Invitan al Concurso “Las Catrinas Vivientes” en Pabellón de Arteaga

¿Tumban a Bad Bunny del show del Super Bowl?

Golpe histórico al fraude aduanero: desmantelan red que evadía millones…

Soles de Mexicali iguala la serie con Panteras de Aguascalientes 

Vive la Noche de Leyendas en la Presa de Malpaso

Atrapan uno de los implicados en el asesinato del padre…

Revisarán tarifas de predial para 2026 en Jesús María

Sobran nombres de calles por auge de cotos privados en…

Imparte conferencia en la UAA ministro de la Corte

Redacción

Aguascalientes, Ags.- ​En el marco del Congreso de Derecho 2025, organizado por la Sociedad de Alumnos del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (SACDUAA) y el centro académico, la Universidad Autónoma de Aguascalientes recibió al Doctor Giovanni Azael Figueroa Mejía, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien impartió la conferencia magistral: “La Constitución, ¿límite o punto de partida?”.

​Previo a la conferencia, la rectora de la UAA, Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro, sostuvo un diálogo con el Ministro, en el que abordaron temas relacionados con la enseñanza del Derecho y los desafíos actuales en la formación de profesionistas comprometidos con el fortalecimiento del Estado de derecho.

​Durante su ponencia, el Ministro reflexionó sobre los retos contemporáneos del constitucionalismo mexicano y la responsabilidad del Derecho en la consolidación de una sociedad más justa y democrática.

​En el evento estuvieron presentes la Rectora de la UAA, el Secretario General de la institución, Dr. José Manuel Lopez Libreros, autoridades del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades; Ana Fernanda Morales Lozano, presidenta de SACDUAA, así como más de 800 estudiantes de la carrera de Derecho de diversos semestres, quienes mostraron gran interés y compromiso durante las actividades del Congreso.