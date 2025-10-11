Imparte conferencia en la UAA ministro de la Corte

Redacción

Aguascalientes, Ags.- ​En el marco del Congreso de Derecho 2025, organizado por la Sociedad de Alumnos del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (SACDUAA) y el centro académico, la Universidad Autónoma de Aguascalientes recibió al Doctor Giovanni Azael Figueroa Mejía, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien impartió la conferencia magistral: “La Constitución, ¿límite o punto de partida?”.

​Previo a la conferencia, la rectora de la UAA, Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro, sostuvo un diálogo con el Ministro, en el que abordaron temas relacionados con la enseñanza del Derecho y los desafíos actuales en la formación de profesionistas comprometidos con el fortalecimiento del Estado de derecho.

​Durante su ponencia, el Ministro reflexionó sobre los retos contemporáneos del constitucionalismo mexicano y la responsabilidad del Derecho en la consolidación de una sociedad más justa y democrática.

​En el evento estuvieron presentes la Rectora de la UAA, el Secretario General de la institución, Dr. José Manuel Lopez Libreros, autoridades del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades; Ana Fernanda Morales Lozano, presidenta de SACDUAA, así como más de 800 estudiantes de la carrera de Derecho de diversos semestres, quienes mostraron gran interés y compromiso durante las actividades del Congreso.