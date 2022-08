Imparables reportes de personas desparecidas en Aguascalientes; hasta 700 anuales 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Preocupantes y alarmantes los reportes de personas desaparecidas en el estado al pasar de 10 en 2007 a 700 en 2021, señaló Violeta Sabás, presidenta del Observatorio de Violencia Social y Género.

“Debemos hacer un análisis preciso para determinar porqué están desapareciendo tantas personas en Aguascalientes, porque pasar de 10 a 700 hay un disparo descomunal”, subrayó.

A su consideración cada desaparición responde a una situación de violencia de cualquier índole, llámese familiar o hasta de delincuencia organizada.

“Vemos como en el caso de las jun eres salen de sus hogares por la violencia que sufren y no le dicen a nadie o en algunos otros casos en donde por desgracia ya no aparecen en definitiva”.

Criticó el actuar de la Comisión Estatal de Búsqueda cuyo titular Juan Antonio Hernández Organista ha roto diálogo constructivo con el observatorio.

Para concluir la activista cuestionó también los perfiles al interior de la comisión de búsqueda que no tienen el perfil con las familias y donde ahora resulta que el jefe de búsqueda Jorge Nieves, tiene vínculos comerciales con el crimen organizado.