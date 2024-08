Imparable el dengue; continúa al alza el número de casos en Aguascalientes ya van más de 40

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Continúan en aumento los casos de dengue en el estado, reconoció con preocupación el titular del Instituto de Salud de Aguascalientes, Rubén Galaviz Tristán.

En charla con los medios de comunicación el galeno habló de 43 casos hasta este momento, mismos de los que 30 son autóctonos, lo cual pende los focos de alerta.

“Tenemos un incremento, afortunadamente no ha sido importantes, pero si preocupa que los casos autóctonos vayan en crecimiento”.

Gracias al trabajo que se ha venido realizando mediante fumigaciones no se ha tenido un crecimiento explosivo.

Por fortuna Aguascalientes no registra decesos por picadura del mosquito, como si a ocurrido en otras entidades, sin embargo, dijo que no se puede subestimar la peligrosidad.

“El llamado sobre todo ahora que tenemos las lluvias es a evitar cualquier depósito donde se pueda estacar el agua para genera la propagación del mosquito transmisor”.