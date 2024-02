IMASAM no espera repunte de atenciones en la FNSM

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Si bien este será el segundo año que toca al Instituto Municipal de Salud Mental (IMASAM) una Feria Nacional de San Marcos, no se espera un aumento en las atenciones.

Ello lo mencionó la directora general del IMASAM, Brenda Yaneli Barrientos Delgado, quien sobre el comportamiento que en las festividades abrileñas se registra en la institución indicó ‘pues este va a ser nuestro segundo año, ya como arranque de aquí del Instituto municipal de salud mental, entonces pues estamos muy atentos en la línea telefónica, lo que es las 24 horas del día, que es el área de tele-psicoterapia pues para atender cualquier urgencia, pues porque también la salud mental sabemos que no la detenemos y que estamos ahí para atenderlos las 24 horas’.

‘Entonces no disminuye la atención, nos mantenemos estáticos, de acuerdo a la experiencia que tenemos del año pasado, no hay ninguna disminución, vamos a ver este año cómo nos viene esta temporada de feria’, la funcionaria además aprovechó para adelantar que ‘vamos a estar haciendo campañas en cuanto a temas de detección o sensibilización en cuanto a temas emocionales, porque pues también sabemos que es una época en donde pues todos andamos muy contentos, muy alegres, no hay necesidad de atención, pero pues aquí creo que podemos también entrar para hablar con temas de salud emocional’.

Para concluir dijo ‘la idea es estar haciendo difusión por medio de redes sociales, la idea es estar también nosotros ahí comentando por medio de algunos stands, solicitando ahí el permiso para que podamos nosotros estar siguiendo difundiendo este instituto, las actividades que realizamos’.