Ignacio López Tarso confiesa que ya no le alcanza el dinero para mantenerse

Redacción

Aunque Ignacio López Tarso es una figura de prestigio en el teatro y cine mexicano, últimamente ha atravesado por una falta de trabajo y por ende de dinero.

A sus 97 años, el actor dice que quiere seguir trabajando, ya que aún tiene la fortunda de gozar de una buena salud. Aunque también reconoce que sus ingresos ya no son suficientes para mantenerse.

“A mí me hace falta el dinero, hace tres años que no cobro un salario de mi trabajo como actor”. Aunque aclaró que su situación no es extrema, pues puede cubrir las necesidades más elementales, sí subrayó que el parón laboral en teatros ha tenido un impacto innegable en su bolsillo.

“No me estoy muriendo de hambre. Tengo el apoyo de Televisa, por toda la vida. Cobro una cantidad mensual. No es suficiente esa cantidad para vivir y no es suficiente tampoco en el sentido del trabajo: me hace falta el trabajo, me hace falta el teatro”, confesó.

López Tarso no sufre ninguna enfermedad crónica ni degenerativa, motivo por el que ha podido mantenerse activo en el ámbito teatral más allá del desgaste natural que implica alcanzar esa edad. Aunque Juan Ignacio Aranda, su hijo, ha hablado públicamente de que lo mejor sería que su padre diga adiós a los escenarios, pero esa opción no está en la mente de don Ignacio.

“La verdad yo ya quisiera que mi papá se retirara, y creo que esta obra (Una vida en el teatro) es ideal para que él lo haga , pero él no quiere, tiene en el cine dos propuestas y otras dos obras por streaming más. Él no piensa en eso”, sentenció Aranda el año pasado.

Con información de Yahoo Style