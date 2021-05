Iglesia pide a candidatos de Aguascalientes evitar división y propuestas utópicas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Candidatos a puestos de elección deben emitir sus propuestas, sin generar más enconos entre la ciudadanía, señaló Rogelio Pedroza González, vocero de la diócesis de Aguascalientes, en torno al actual proceso de votaciones.

“Ellos tienen el deber de no atomizar, de no generar antagonismos y de no dividir. Se dijo muchas veces que no queremos una sociedad disgregada y obviamente en todos los países democráticos hay formas de llevar las elecciones”, puntualizó.

Pedroza González también hizo hincapié en ser respetuoso de posiciones que asuman los y las diferentes aspirantes a puestos de elección, aunque hizo el llamado a generar anuncios que no se puedan realizar en caso de que el voto les favorezca.

“Las propuestas son válidas y ojalá que no sean utópicas, porque una promesa utópica de entrada no se va a poder cumplir. Que sean más bien realistas en sus ofertas y también respetar a una sociedad que necesitamos estar unidos hoy más que nunca, precisamente por la pandemia”, exhortó.

En las votaciones de este año en Aguascalientes, se renovarán las once alcaldías y las 27 diputaciones locales. Además del relevo en el Congreso de la Unión.