IEE con presupuesto necesario para arranque de elección: Sánchez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aunque no recibió el presupuesto que había solicitado, el Instituto Estatal Electoral cuenta con recursos financieros para afrontar el comienzo del siguiente proceso, comentó Emmanuel Sánchez Nájera, presidente de la comisión de Asuntos Electorales del Congreso.

“Al final, el trabajo del IEE nunca se ha parado, esta no va a ser la excepción. Hay un presupuesto, si bien no suficiente, sí el necesario para arrancar la elección y conforme se vayan desahogando los procesos puede que sea necesario pedir un poco más”, aseveró.

El también coordinador de la bancada del PRD recordó que, durante las negociaciones previas a la aprobación del presupuesto estatal durante el año pasado, se acordó que el Poder Ejecutivo podría liberar recursos extras al IEE, conforme vaya transcurriendo el proceso.

“Hay una pre aprobación que ya está hecha y tienen una partida presupuestal en el Ejecutivo para este tipo de contingencias y no quiere decir que no se le vaya a entregar. Lo que nosotros quisimos hacer es que no hubiera estas visitas del Instituto al Ejecutivo para que no se preste a un juego electoral. Esto no se logró, pero no quiere decir que no vaya a ver solvencia presupuestal dentro del instituto”, resaltó Sánchez Nájera.

A finales del año pasado, el IEE había presupuestado recursos por 117 millones para el proceso electoral, pero sólo se le asignaron 85. Recientemente el gobierno estatal avaló otros siete millones al árbitro electoral. Sánchez expuso la posibilidad que esos recursos no sean requeridos, luego que se tenían previstos para una eventual judicialización de la elección que, dijo, pudiera no darse.

El proceso electoral del estado se enfocará en la renovación de la gubernatura con la votación del próximo 5 de junio.