IEA no regalará calificaciones 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza, afirmó que no habrá simulaciones, ni regalo de calificaciones a estudiantes en el estado, luego del decreto emitido por la Secretaría de Educación Pública que establece una calificación mínima de 6 en el ciclo escolar que concluye.

En entrevista el responsable de la política educativa en la entidad expresó que se analizó con detenimiento el documento, sin embargo consideraron como justo que se haga un ejercicio de interpretación del decreto y que cada maestro como responsable de grupo asigne la calificación que considere, siempre tomado como base el conocimiento adquirido durante el ciclo escolar.

Al concluir Reyes Esparza enfatizó que de no observar los alumnos suficiencia en el nivel de conocimientos requeridos, el maestro tiene la facultad de establecer si los mismos reprueban el año o no, puntualizó.