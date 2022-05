IEA: Habrá 3 días de suspensión de clases durante todo el mes de mayo en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Durante el mes de mayo son tres los días marcados en el calendario escolar en que habrá suspensión total de clases, informó el director del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza.

“Lo oficial que tenemos marcado en el calendario son tres días de suspensiones que serán el 5 de mayo que es un día inhábil a nivel nacional; el 13 de mayo que lo fijamos para el día del maestro y el 27 que tenemos suspensión por reunión de consejo técnico de los maestros”, dejó en claro.

Fuera de las fechas establecidas en el calendario no hay motivos para suspender clases en los planteles educativos, por lo que advirtió que quien incumpla será sancionado.

Sobre los festejos a los maestros el responsable de la educación en la entidad resaltó que ya van avanzados en la organización de los mismos en donde volverán las tradicionales mañanitas en el jardín de San Marcos, reconocimientos por años de servicio, clausuras de sus festejos culturales y deportivos, así como las callejoneadas en San Cayetano, concluyó el directivo.Es sabido que el Día del Estudiante que es el 23 de mayo, aunque no lo marque el calendario los escolapios se encargan de hablar con los docentes para evitar ir a clases y organizar paseso y fiestas, por lo que con toda seguridad ese día no habrá clases tampoco. Hablando de la instrucción secundaria en delante, por lo que efectivamente las primarias tendrán que asistir normalmente a las aulas.