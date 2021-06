IEA: apenas 2 casos de covid en escuelas de Aguascalientes no representan un brote

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Ulises Reyes Esparza, aseveró que solo hay dos casos confirmados por covid en planteles educativos, por lo que negó que se pueda hablar de un brote.

En conferencia de medios de comunicación, relató que el primero de los casos tuvo que ver con una maestra de secundaria que nunca tuvo contacto con los alumnos al no haber regresado aún a clases, por lo que se aisló sin mayor problema.

Añadió que el otro de los casos es el del menor de la secundaria general 15 donde se aplicaron todos los protocolos establecidos para evitar más contagios y donde no hay certeza de que se haya contagiado en el plantel.

“En este caso del menor podemos asegurar que no se trata de un brote por el hecho de que no hay más niños contagiados, ni tampoco en el caso de la maestra, ambos están bien y estables donde en el primero de estos ya se estaría cumpliendo con la cuarentena”, relató.

Al concluir Reyes Esparza aseveró que el resto de las escuelas y secundarias continúan operando de acuerdo a los protocolos establecidos, exhortando a padres de familia a no caer en el nerviosismo al estarse haciendo todos los esfuerzos para que los planteles sean seguros.