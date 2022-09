IEA anuncia rifa para maestros. SNTE la desconoce y dice que no participará 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza, dijo que todo está listo para la tradicional rifa por los pasados festejos del Día de Maestro este próximo lunes, misma que quedaba pendiente de realizar.

Sin embargo la respuesta del líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Ramón García Alvizo no se hizo esperar rechazando dicha actividad.

Mediante una misiva dirigida a la base gremial se expone que la rifa organizada por el IEA se organiza a pesar de que no fueron atendidas las inconformidades planteadas por la organización.

Aseguran que la dirigencia no fue enterada sobre los artículos a rifar, ni el mecanismo considerado para garantizar la legalidad y dar certeza al sorteo.

De esta forma al desatender las inquietudes del gremio e incumplir con los requerimientos de esta actividad, la dirigencia del SNTE no acudirá a dicho acto en señal de inconformidad por la pésima organización.

En respuesta el responsable de la educación del estado, Ulises Reyes Esparza, se dijo respetuoso de la postura del sindicato magisterial donde los maestros tendrán la última palabra en participar o no en la rifa.

“El evento se va a realizar y se publicará la lista de los regalos que se van a otorgar, entonces los maestros activos y jubilados tendrán la última palabra de participar o no”, apuntó.

Refirió de un millón de pesos que se gastarán en los regalos de la rifa, sin embargo adelanta que no se contemplan automóviles como regalos para los docentes.

“No hay automóviles, hubo dos licitaciones que se declararon desiertas, pero habrá motocicletas, bicicletas, entre otros regalos”, remató.