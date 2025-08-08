Identifican origen de audio de amenazas que circuló en medio operativos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La titular del C5i, Michelle Olmos Álvarez, reveló que audio de amenazas de supuesto cártel que circuló en medio de los operativos del 26 de julio en que se reventó un narcolaboratorio en Pabellón de Hidalgo, provenía de Jalisco y fueron hechos con voz distorsionada y no con inteligencia artificial.

Descartó que los mismos pertenecieran realmente a la delincuencia, exponiendo de personas que se aprovecha de estas situaciones para infundir miedo y posteriormente tratar de sacar provecho extorsionando.

Según el audio que círculos en grupos de WhatsApp, se advertía a la población de no salir por el riesgo de que el Cartel Jalisco iba a reventar eventos públicos que se desarrollarán ese día, entre ellos un concierto en un viñedo en Pabellón de Arteaga.

Abordada por comunicadores en las instalaciones de la Fiscalía del Estado, convocó a la población a no compartir este tipo de audios y denunciar directamente a las autoridades.

Refirió de que la delincuencia suele reaccionar buscando distractores y algunos se aprovechan de estos eventos.