Identifican a líderes de pandillas en Aguascalientes que generan riñas

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal tiene ubicados a entre 12 y 15 líderes de pandillas que incitan a jóvenes a participar en riñas callejeras en distintos puntos de la ciudad, reveló el titular de la corporación, Gonzalo Pérez Zúñiga.

“Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en conjunto con la Policía del Estado, estamos creando un grupo de antipandillas precisamente para mitigar este problema. Lo hacemos desde secundaria y preparatoria, que son las personas que más incurren en estas situaciones de riña”, señaló.

El funcionario explicó que actualmente se trabaja de manera permanente en ocho colonias con mayor incidencia: Rodolfo Landeros, Volcanes, El Cerrito, Morelos, El Peralta y otras que, dijo, presentan brotes recurrentes de violencia juvenil.

Pérez Zúñiga destacó que los integrantes de estos grupos son, en su mayoría, menores de edad y jóvenes de hasta 23 años.

Sobre los líderes identificados, precisó que son quienes convocan a los jóvenes a enfrentarse en peleas territoriales.

“Son los que invitan, incitan a estos chavos a que vamos a este barrio, vamos a hacer ciertas conductas antisociales que no vamos a permitir”, expuso.

El Secretario subrayó que el nuevo grupo antipandillas ya comenzó operaciones.

“Ya lo tenemos desde esta semana, desde el fin de semana, precisamente el domingo que fue en el Rodolfo Landeros. Estuvimos interviniendo ahí donde hubo un tipo de fricción. La verdad, lo voy a decir, es absurdo lo que pelean, o sea, no entiendo su comportamiento”, dijo.

Aunque descartó que estas pandillas estén ligadas a delitos como narcomenudeo, reconoció que el consumo de alcohol y drogas es común en sus reuniones.

En promedio, las autoridades atienden entre tres y cuatro riñas efectivas cada semana, algunas de ellas con características de enfrentamientos campales.