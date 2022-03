Identifica fiscalía a feminicida de Joseline; aún no está detenido

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El responsable del asesinato de una joven de 19 años en la comunidad Santa María de Gallardo ya fue identificado, dio a conocer el fiscal Jesús Figueroa Ortega, quien apuntó que sólo están a la espera de una orden de aprehensión para poder llevar a cabo la detención del sujeto.

“Tenemos ya identificado al responsable, sabemos que están exactamente las circunstancias, tenemos ya la causa de muerte, ya concluimos las primeras diligencias para el esclarecimiento entonces estaremos pidiendo las siguientes horas la orden de aprehensión para creo tener esta misma semana la audiencia inicial”, indicó en entrevista.

El fiscal detalló que el feminicida y la víctima, identificada como Joseline, se conocían mutuamente pero que no tenían una relación sentimental. Además, indicó que el sujeto aún no ha podido ser detenido, aunque se espera que esté en manos de las autoridades en las próximas horas.

“Sabemos que era una persona cercana a la víctima y por eso estamos trabajando sobre esta línea (de feminicidio); ahorita no lo tenemos como tal detenido, pero lo tenemos localizado para poderle ejecutar la orden de aprehensión”.

Figueroa Ortega apuntó que de ser declarado culpable, el responsable podría recibir una condena de hasta 60 años de prisión, dejando de lado el delito de robo, ya que la línea de investigación está enfocada al delito de feminicidio.

Los primeros reportes de este crimen señalaron que un hombre de aproximadamente 24 años de edad ingresó al domicilio de la víctima para robar dinero que sabía que estaba dentro de la vivienda. Sin embargo, el hecho terminó con el asesinato de la joven.