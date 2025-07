Iba a depositar 50 mil pesos por un coche y lo salvaron del fraude en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Oficiales de la Policía Estatal evitaron que se consumara una extorsión telefónica luego de que una persona de sexo masculino con engaños fue llevada a una tienda departamental con el fin de que hiciera el depósito de una fuerte suma a cambio de venderle un vehículo, logrando evitar que se hiciera cualquier depósito de dinero en efectivo.

Fueron uniformados de la policía cibernética de la corporación Estatal quienes atendieron el reporte que se decidió en el Servicio de Emergencias 911 técnicas informaba que una persona de sexo masculino que había hecho un trato para realizar la compraventa de un vehículo modelo 2004 a través de la plataforma de Marketplace, mismo que en ese momento estaba siendo amenazado al no concretarse la compraventa del mismo para que hiciera el depósito de $50,000 a cambio de no causarle daño ya que en ese momento le decía no tenían ubicado en la tienda departamental Coppel.

Por lo anterior, tras el arribo de los policías con conocimientos en ciberseguridad, contactaron al afectado y tras verificar los mensajes y llamadas recibidos en su teléfono celular se confirmó que se trataba de un intento de extorsión telefónica motivo por el que se evitó que se hiciera cualquier depósito que solicitaban los presuntos delincuentes.

Finalmente, la Policía Cibernética invita a la ciudadanía a no dejarse engañar y antes de realizar cualquier trato de compraventa de un vehículo, se cercioren de la legalidad del trato y siempre hacerlo frente a una autoridad competente, poniendo a disposición el número telefónico 449 346 2341 de la policía cibernética para recibir asesoría necesaria.