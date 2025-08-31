IA incapaz de crear originalmente: experto

“La IA nunca va a poder crear un criterio estético propio”, sentenció Lluís Nacenta, investigador catalán experto en arte y ciencia, quien recordó que la Inteligencia Artificial no es la primera tecnología que ha trabajado la humanidad, luego de antecedentes como la imprenta, el cine o Internet.

“Hay que analizar cuáles fueron las transformaciones artísticas que esos medios trajeron consigo. Y lo cierto es ¿alguien dudaría de la importancia del humano en el cine? Sería absurdo. No creo que nadie pueda sostener que el humano es menos importante en la fotografía que en la pintura. Del mismo modo, el humano en el arte con la IA sigue siendo importantísimo”, declaró al diario argentino La Nación.

– ¿Qué capacidades creativas puede alcanzar la inteligencia artificial? ¿Hay innovación genuina o es recombinación de lo ya existente?

– La inteligencia artificial no es capaz de hacer una innovación genuina, por más que nos lo insistan machaconamente los gurús de las grandes multinacionales digitales. Porque esto es una cuestión matemática: lo que hace la inteligencia artificial es extrapolar en base a lo que conoce. Pero extrapolar no es crear.

Nacenta abundó que existen razones matemáticas, técnicas para creer que la inteligencia artificial no es capaz de innovar, pues aún cuando puede generar videos o imágenes, no puede superar a un ser humano ni equipararse a él.

“La creatividad humana es algo francamente poderoso y misterioso; muy difícil de modelar con software. Los editores, los directores de museos, los humanos que buscan quién será el siguiente gran artista: es imposible de saber”, agregó el catalán.