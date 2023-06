IA crea robot para conversar con adultos mayores con demencia

Redacción

Japón.- En pro del cuidado de la salud de adultos mayores, una empresa japonesa llamada The Harmony ha implementado la inteligencia artificial y desarrolló un robot que puede mantener conversación y así reducir la ansiedad de los adultos mayores con demencia.

Según informa el diario La Vanguardia, el robot se llama Dai-Chan, tiene apariencia de un peluche que asemeja a un niño, mide 30 centímetros, y puede mantener una conversación lo más parecida posible a una real sin ningún guion prestablecido; y también se le puede ajustar la velocidad y el intervalo mientras platican.

Cabe comentar que al robot le gusta mantener conversaciones que no incomoden al usuario, pues, si detecta que un comentario no le gusta, pasa a otro tema y se toma su tiempo para contestar porque no le gustan las conversaciones rápidas.

Asimismo se revela que, Dai-chan cuenta con cuatro funciones: “modo historia”, que le permite hablar con una o más personas; “modo prueba”, que puede elegir entre dos tipos de test: proverbios y refranes; “modo canción”, donde interpreta una pieza, y “función de diálogo”, que admite una atención de enfermería asumiendo escenas reales.

*Con información de MILENIO DIARIO