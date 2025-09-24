Huracán ‘Narda’ sube a categoría 2 frente a costas de Jalisco

Redacción

El huracán “Narda” se intensificó durante la madrugada de este miércoles y alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas de Jalisco, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El fenómeno meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, rachas de hasta 205 km/h y un desplazamiento hacia el oeste de 20 km/h. A pesar de que el sistema se alejará gradualmente de territorio nacional, sus bandas nubosas continuarán generando efectos adversos.

La Conagua advirtió que se esperan lluvias muy fuertes, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posibilidad de granizo, principalmente en Jalisco, Colima y Michoacán. Además, se prevén rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en costas de la región.

Durante las primeras horas de este miércoles, el centro del huracán se ubicaba a 760 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 870 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Los modelos de pronóstico señalan que “Narda” podría intensificarse aún más en los próximos días y alcanzar la categoría 3, lo que lo colocaría como un huracán mayor.