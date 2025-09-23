Huracán Narda se intensifica y amenaza Jalisco, Colima y Michoacán

Redacción

La tormenta tropical Narda se fortaleció este martes hasta convertirse en huracán categoría 1, provocando alertas por lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, Narda se ubicaba a 475 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 170 km/h.

El SMN advirtió que las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Los fuertes vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Por ello, exhortó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil y atender los avisos meteorológicos, extremando precauciones ante viento y oleaje elevado.

Meteorólogos prevén que Narda continuará fortaleciéndose este martes, mientras que se espera poco cambio en su intensidad durante miércoles y jueves.

Mientras tanto, en el Atlántico, se mantiene vigilancia por el huracán Gabrielle, de categoría 4, que se encontraba a 2.840 kilómetros al oeste del archipiélago de las Azores, con vientos máximos sostenidos de 220 km/h y desplazándose hacia el este-noreste a 31 km/h. Se espera que Gabrielle afecte las islas el jueves, provocando marejadas ciclónicas, lluvias de hasta 13 centímetros y condiciones de huracán durante la noche.