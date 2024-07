Huracán Beryl impacta Quintana Roo

Redacción

En la madrugada de este viernes, a las 05:05 horas (hora del tiempo de México), el huracán Beryl tocó tierra al norte de Tulum como un huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

Con vientos máximos sostenidos de 175 km/h, rachas de 220 km/h y desplazándose hacia el oeste-noroeste a 24 km/h, el fenómeno natural ha puesto en alerta a la población y autoridades locales, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

La gobernadora del estado, Mara Lezama, ha mantenido una comunicación constante con los ciudadanos a través de sus redes sociales, informando sobre las medidas de precaución y las labores que realiza el gobierno. Utilizando su cuenta de X, la mandataria emitió la Alerta Roja y una serie de recomendaciones cruciales para los habitantes del estado.

“Les pedimos a todos y todas que se mantengan en sus casas, en sus refugios. No salgan. Se espera que una vez toque tierra el huracán, descienda la fuerza de sus vientos y se vaya degradando a categoría 1 debido a que ya no tendrá el calor del mar para fortalecerse. Cuídense, quédense en casa. No traten de salir, esta es la intensidad de la naturaleza”, escribió Lezama.

La Alerta Roja, que implica una fase de Peligro Máximo, se mantiene en todo Quintana Roo. “Es momento de extremar precauciones, ponerse a salvo y mantenerse informados a través de medios oficiales: @conagua_clima y @ProtCivil_QRoo”, añadió la gobernadora. Asimismo, indicó que en cuanto sea seguro, las autoridades acudirán a las calles para brindar ayuda a quien lo necesite.

Durante la madrugada del viernes 4 de julio, horas antes del impacto de Beryl, Lezama compartió diversas fotografías de las evacuaciones y del recibimiento de familias en los albergues habilitados para resguardar a la población del peligro inminente.

Desde el amanecer y durante todo el día en la península de Yucatán, se esperan lluvias intensas a torrenciales (150 a 250 mm), descargas eléctricas, oleaje de 6 a 8 metros de altura, marea de tormenta de 3 a 5 metros de altura y la posible formación de trombas marinas en las costas.

La zona de prevención por efectos de huracán se mantendrá desde Puerto Costa Maya hasta Cancún, incluyendo Cozumel. Además, se ha establecido una zona de vigilancia por efectos de huracán desde Chetumal hasta Puerto Costa Maya y desde Cancún hasta Cabo Catoche, así como una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Cancún hasta Campeche.