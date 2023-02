Hugo Sánchez levanta la mano para la selección mexicana

Redacción.- Dado que la Selección Mexicana sigue en busca de entrenador, el pentapichichi, Hugo Sánchez, se candidateo para ser quien guíe el proyecto, luego de varias semanas desde que Gerardo Martino dejó el cargo tras la eliminación de Qatar 2022.

Es de mencionar que la Federación Mexicana de Fútbol sigue analizando los candidatos de cara al Mundial de 2026 que se celebrará en territorio azteca, Estados Unidos y Canadá; los nombres que están en la terna para llegar a la dirección técnica del Tri son Guillermo Almada, Miguel Herrera, Ignacio Ambriz, Diego Cocca y Marcelo Bielsa; sin embargo, recientemente Hugo Sánchez volvió a levantar la mano para dirigir de nuevo a la selección mexicana.

Fue a través de ESPN, donde funge como comentarista, que el deportista aseguró que él está capacitado para tomar este reto en el que por ser sede no se debe pasar por el proceso clasificatorio.

En este sentido comentó “por mentalidad, por experiencia, por convencimiento, por la estructura que debemos de tener, con el apoyo de los direfctivos […] A mí no me han dado la oportunidad de estar en una Copa del Mundo con México y estoy capacitado para ello y ahora que no ha partidos clasificatorios por qué estar buscando experimentar; yo estoy listo”.

Posterior a ello, el exseleccionado nacional escribió en su columna del diario ESTO que el puesto de estratega tricolor “está hecho” para él y solo necesitaría el apoyo que no recibió hace más de 10 años; y añadió “ese puesto está hecho para mí. Yo diría que la persona indicada sería Hugo Sánchez, pero con el respaldo del 100 por ciento de los dirigentes como lo pedí en su momento y no me lo dieron”.

Por cierto que si bien no hay una fecha definida para la elección del nuevo estratega, la Federación deberá dar alguna postura en las próximas semanas pues la selección mexicana tendrá su primer partido del 2023 en la Nations League el próximo 23 de marzo.

*Con información de Marca Claro