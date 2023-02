Hugo Sánchez como DT de Cruz Azul ‘acabaría’ con el equipo: Carlos Hermosillo

Redacción

México.- El goleador del Cruz Azul, Carlos Hermosillo, criticó la posible elección de Hugo Sánchez como el próximo director técnico de La Máquina, ello en entrevista con Francisco Arredondo para TUDN.

En este sentido comentó “van a querer traer a un entrenador de nombre, ojalá no sea el que estoy pensando porque tiene 11 años sin dirigir, porque ya sería la cereza del pastel. Con eso les aplaudiría y diría, bravo, bien lo hicieron, quería destruir a Cruz Azul, lo lograron, ya acabaron con el equipo”.

Luego del cese de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, Hermosillo cree que quien en realidad intenta llevar a Hugol al equipo es Jaime Ordiales, actual director de Selecciones Nacionales Varoniles y quien duera director deportivo celeste.

Continuó conversando, “Por ahí me enteré que una de las propuestas, que es el Niño de Oro, lo está haciendo uno que parece que va a regresar a Cruz Azul que es Jaime Ordiales. No sé si Cruz Azul ya tocó fondo o está por tocar fondo o ya se pasó al fondo” recalcó.

Hermosillo, además criticó fuertemente la gestión de Víctor Velázquez al frente del equipo y lamentó, en su opinión, que destruya al club en tan poco tiempo con sus decisiones.

Es de recordar que Carlos Hermosillo es el máximo goleador en la historia del Cruz Azul con 196 anotaciones, tres títulos de goleo individual de manera consecutiva, ganador de una Liga, dos Copa México y dos Copa de la Concacaf con Cruz Azul.

*Con información de TUDN