Hugo Aguilar y juzgadores no le deben el cargo a nadie, asegura Sheinbaum

Colima.-La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los ministros, jueces y magistrados que tomarán protesta el 1 de septiembre no le deben el cargo a nadie, más que al pueblo, y comparó al presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, con Benito Juárez.

Durante una gira de trabajo por Colima, acompañada por funcionarios de su gabinete, la gobernadora morenista Indira Vizcaíno y autoridades locales, Sheinbaum Pardo afirmó que “estamos viviendo una nueva era en la justicia”.

“Por que el juez, la jueza, el magistrado, la magistrada, el ministro, ministra, sabe que lo eligió el pueblo, que no le debe su puesto a nadie más que al pueblo de México, y eso transforma la vida pública de nuestro país”, sostuvo.

La mandataria lanzó un espaldarazo a Hugo Aguilar: “el 1 de septiembre, nueva Suprema Corte de Justicia en nuestro país, dirigida por un indígena, por Hugo Aguilar, un hombre bueno, honesto, mixteco. Después de Benito Juárez no había habido una persona de origen indígena que dirigiera la Suprema Corte, si no hubiera habido elección eso no hubiera ocurrido en el Poder Judicial de nuestro país”.

En su discurso, afirmó que la ampliación del puerto de Manzanillo conservará la laguna ubicada en esa zona, disminuirá los efectos ambientales y garantizará la biodiversidad.

Dijo que dicho puerto es el tercero de Latinoamérica, pero con la ampliación será el primero en la región.

Aseveró que requerirá de una inversión de la Secretaría de Marina, más inversión privada, además de que habrá también inversión en Manzanillo a través de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, sostuvo que actualmente se encuentran en desarrollo ejecutivo los puentes que se construirán en 2026: en Manzanillo de 700 metros de longitud y otro de 300 metros, así como en Las Tunas con 200 metros de longitud.

Detalló que también se construye la autopista Armería-Manzanillo, y su conclusión será en 2027, aunque en septiembre de este año se hará la apertura de una parte.

Previamente a este evento, Sheinbaum Pardo visitó el puerto de Manzanillo para evaluar los trabajos de ampliación de ese puerto, en donde estuvo acompaña de la gobernadora morenista Indira Vizcaíno.

