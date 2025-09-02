Hugo Aguilar promete austeridad y fin de privilegios en la Suprema Corte

Redacción

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, presentó su primer mensaje al frente del Máximo Tribunal con un anuncio contundente: recortes a salarios, eliminación de privilegios y medidas de austeridad que, en conjunto, representarían ahorros superiores a mil 100 millones de pesos anuales.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, Aguilar adelantó que se dará solución a los juicios promovidos por funcionarios judiciales para ajustar sus remuneraciones, de modo que ninguna persona en el Poder Judicial gane más que la titular del Ejecutivo. Solo esa medida, dijo, permitirá ahorrar 800 millones de pesos al año.

El ministro presidente también informó que pedirá una revisión a las pensiones de ministros en retiro, pues detectaron percepciones mensuales que van de 205 mil a 385 mil pesos, “muy por arriba” del salario presidencial.

Además, anunció que se eliminarán seguros de gastos médicos mayores y de jubilación anticipada, y que todos los integrantes de la Corte se atenderán en el ISSSTE. “Se mantendrá únicamente lo estrictamente indispensable para el funcionamiento de la Suprema Corte”, aseguró.

En su mensaje, Aguilar subrayó que se combatirá la corrupción y se fortalecerá al Tribunal de Disciplina Judicial, al tiempo que destacó la necesidad de una justicia cercana al pueblo, con perspectiva de género, inclusión social y compromiso ambiental.

“A quienes sienten incertidumbre les digo: su experiencia, su trabajo y su conocimiento son necesarios en esta transformación. El debate es bienvenido, pero ninguna diferencia puede anteponerse al deber supremo de servir al pueblo”, expresó.

También dirigió un mensaje a organismos internacionales de derechos humanos y a la comunidad empresarial. A los primeros les garantizó diálogo y cooperación; a los inversionistas, certeza jurídica y reglas claras.

“Hoy se reinicia nuestro sistema judicial y la justicia será la voz que defienda a quienes han sido ignorados. Ningún abuso quedará sin respuesta”, concluyó Aguilar Ortiz en un discurso en el que prometió que cada peso del presupuesto se destinará a que los juzgados funcionen y la justicia llegue a todos los rincones del país.