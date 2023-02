Huevo supera los 50 pesos por kilo en Aguascalientes: UGRH

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Continúa al alza el precio del huevo que en la entidad ha alcanzado costos desde los 45 a 50 pesos, señaló el presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida, José de Jesús Guzmán de Alba.

El dirigente de los ganaderos en la entidad explicó que el encarecimiento del producto no se trata por un problema de escasez, sino por una sobredemanda que hay en mercados como el de Estados Unidos que se vio afectado por un brote de gripe aviar y que tuvieron que limpiar sus granjas.

-¿Oiga, pero el hecho de que se esté dando el contrabando del huevo para llevárselo a Estados Unidos, eso no contribuye al encarecimiento?

-No, porque no ha sido muy grande y de alguna manera se está controlando, sin embargo, hay mucha especulación en este tema porque algunos dicen que es hará porque en el invierno las gallinas ponen menos, concluyó.