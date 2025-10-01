Huelga en Monte de Piedad deja cerradas 3 sucursales en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Desde el primer minuto de este martes, trabajadores del Nacional Monte de Piedad iniciaron una huelga a nivel nacional, lo que provocó el cierre de tres sucursales en la ciudad de Aguascalientes: Siglo XXI, ubicada en Haciendas de Aguascalientes; la de Avenida Convención Sur, en las Américas; y la de la calle Morelos, en el Centro de la ciudad.

El Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad argumentó presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), motivo por el cual promovió el emplazamiento a huelga que estalló este 30 de septiembre.

La institución recordó que en 2023 también enfrentó un paro laboral que culminó con la firma de un convenio modificatorio al CCT, avalado por la autoridad laboral y ratificado mediante voto de los trabajadores. Sin embargo, señaló que la dirigencia sindical no ha cumplido varios de los compromisos establecidos en dicho acuerdo.

Por su parte, Monte de Piedad aseguró que ha respetado todas las cláusulas del contrato, además de haber implementado un nuevo proceso para la cobertura de vacantes y ascensos con base en la Ley Federal del Trabajo, mediante postulaciones directas, capacitación, evaluaciones técnicas y periodos de competencia. Según la institución, este esquema busca garantizar que las plazas sean ocupadas por los empleados con mayores aptitudes y productividad.

La administración hizo un llamado al sindicato para “actuar con responsabilidad” y cumplir lo pactado en 2024, en beneficio de los trabajadores y de la operación de la institución.

Actualmente, el Nacional Monte de Piedad realiza más de 600 mil operaciones mensuales en ventanilla y otorga más de 7 millones de préstamos prendarios al año, de los cuales subsidia el costo de operación de 2.4 millones, en apoyo a personas no bancarizadas que dependen de esta institución como única fuente de financiamiento.

Finalmente, la institución invitó a sus clientes a mantenerse informados a través de su página oficial: www.montepiedad.com.mx.

Tras consultar los horarios de apertura del Monte de Piedad en Internet, las tres sucursales de Aguascalientes aparecen con la leyenda “cerrado temporalmente”.