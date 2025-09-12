Huachicol no se ha erradicado por completo: Díaz

22 C
Aguascalientes
16 septiembre, 2025
Tendencias

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Tras aplaudir las acciones del gobierno federal en contra del huachicoleo, el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Roberto Díaz Ruiz, aseguró que ha sido un problema que no se ha podido erradicar.

Refirió a medios de comunicación que desde hace años había señalado de puntos de venta de huachicol, aunque a menor escala que se da principalmente en carreteras.

“Era el pequeño huachicol que estaba a nivel nacional o regional, o esta venta de combustibles dentro del perímetro de las carreteras”.

Sin embargo, expresó que esto que ha vendió ocurriendo con la detección de mandos de la Marina en una red huachicolera, no tiene nombre.

“Creo que en este caso son palabras mayores porque estamos hablando de millones de litros que se manejaron de manera irregular”.

Subrayó que no debemos espantarnos, pero si exigir a la sociedad que se castigue a los responsables con todo el peso de la ley.