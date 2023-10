“Hoy la gente dice con orgullo ‘yo vivo en Jesús María’”: Arámbula

Frida Fonseca

Jesús María, Ags.- ‘Seguiremos hasta el último día trabajando incansablemente, en este último año de la administración refrendó mi compromiso por trabajar por Jesús María, con toda mi capacidad, talento y pasión’, afirmó el alcalde José Antonio Arámbula López durante la presentación de su segundo informe de labores.

Luego afirmó: ‘sobre todo refrendó mi profundo amor por esta tierra a la que me he entregado, de la cual me siento muy orgulloso de pertenecer, gracias Jesús María por que estamos cada vez mejor, mucho mejor.

En el evento de rendición de cuentas a la ciudadanía, donde por cierto le acompaño la mandataria estatal, Teresa Jiménez Esquivel, Arámbula López, subrayando que ‘sin duda alguna Jesús María no es el mismo que recibimos hace tiempo, el paso de los años, las acciones, y decisiones tomadas han moldeado el Jesús María que hoy tenemos, un municipio pujante y líder’.

Resaltando además, ‘hoy la gente dice con orgullo yo vivo en Jesús María, una gobernanza plena es el resultado de la sinergia que únicamente se logra escuchando de cerca a la ciudadanía y haciéndola partícipe de las decisiones que se toman, esta ha sido la esencia de los gobiernos que he encabezado, cercanía y escucha activa, donde todas las voces y opiniones cuentan’.

Tras un recuento de la labor que durante los últimos 10 años encabezó, el primer edil panista, dijo ‘gracias Jesús María, gracias por todos estos años de confianza, gracias por hacer de esta tierra un mejor lugar para vivir, les agradezco a todos el apoyo brindado durante todos estos años, reconozco en las aportaciones de la gente y de mi equipo para colaborar en la construcción de un mejor municipio, nada de esto hubiera sido posible sin la confianza y el respaldo de muchas personas que han creído en este proyecto’.

Convocando finalmente a ‘concluyamos esta exitosa etapa con más brío, con más brío, con mejora continua, un año de trabajo duro, en las calles, con la gente y con visión, dejemos un legado a los que vienen, pasémos la estafeta con una cultura de superación constante y de obras que trasciende a las próximas generaciones por lo que hay que mantenerlas y renovarlas día a día, sigamos haciéndolo juntos hombro con hombro, alma con alma, hoy Jesús María está cada vez mejor, mucho mejor’.