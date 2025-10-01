Hoteles adecuan sus espacios para discapacitados en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El municipio capital está poniendo en cintura a hoteles para que tengan espacios adecuados para personas con discapacidad.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Roberto Ramírez, indicó que, de los 65 establecimientos afiliados a su organización, por lo menos ya una tercera parte cuentan con espacios adecuados.

“Se está trabajando en las adecuaciones, pero además es porque también cada vez hay una mayor demanda al tener un mercado de adultos mayores en silla de ruedas que de entrada ocupan puertas más anchas para poder pasar, así como su lavabo o regadera más espaciosa”.

Indicó a medios de comunicación que el mismo mercado cada vez está obligando a las hospederías a tener instalaciones adecuadas para discapacitados, así como adultos mayores.

Hubo inclusive hoteles que ahora con este evento de las paralimpiadas tuvieron que adaptar sus instalaciones e inclusive capacitaron a su personal en lenguaje de señas.

“Ínsito que estamos avanzando, pero por ejemplo de un hotel de 300 habitaciones, pues por lo menos un 10% de estas son para discapacitados y cada vez se ocupan más”, remató.