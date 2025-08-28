Hoteleros de Aguascalientes piden piso parejo con Airbnb 

Gilberto Valadez
Aguascalientes, Ags.- Que se mida con la misma vara al sector hotelero formal que a las plataformas como Airbnn, demandó Roberto Ramírez Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, argumentando que su sector debe cumplir con ciertos requisitos que no hacen estas opciones electrónicas.
“A nosotros como hoteleros nos piden ciertos estándares, ciertas normas de protección civil que no pasa en un Airbnb. Además que cumplimos con nuestro pago de impuesto, lo que pedimos es que haya piso parejo y que las autoridades sean equitativas”, aseveró en entrevista.
Al respecto, Ramírez Chávez aplaudió la propuesta de la Secretaría de Turismo del Estado, enfocada a que las plataformas electrónicas también cumplan con un pago de impuestos ante el área de finanzas.
“La competencia a veces no cumple con estos requisitos. Hay que verlo como usuario, en la mayoría de hoteles se tienen medidas de atención y de sanitización, que en un Airbnb no tiene nada de eso. Al final, al usuario le conviene que haya las mismas condiciones de seguridad”, insistió.
– ¿Se habían tardado o estamos a tiempo con esta propuesta?
– Para mi gusto, estamos a tiempo,
La propuesta de cobrar impuesto a plataformas hoteleras en Aguascalientes aún se encuentra en estudio.