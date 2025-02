Hospitalizan de emergencia a Shakira; cancela concierto en Perú

Redacción

Shakira fue hospitalizada de emergencia la noche del sábado debido a un cuadro abdominal, informó la propia cantante colombiana a través de un comunicado en sus redes sociales.

“Lamento informarles que anoche, tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, explicó.

La artista debía presentarse este domingo en Lima, Perú, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, sin embargo, debido a su estado de salud, el espectáculo fue cancelado.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”, escribió la intérprete de Hips Don’t Lie, visiblemente afectada por la situación.

Pese a la cancelación, Shakira aseguró que su equipo y los organizadores del evento ya están trabajando para reprogramar la fecha del concierto.

“Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, agregó.

La cantante llegó a Lima un día antes del concierto y compartió una fotografía de su arribo a la capital peruana. Este país es la segunda parada de su gira, tras haber iniciado con éxito en Brasil, donde su espectáculo se volvió tendencia mundial.