Hospitalizan de emergencia a la Chilindrina por deterioro neurológico

Redacción

La salud de María Antonieta de las Nieves, reconocida mundialmente por su papel como la Chilindrina en El Chavo del 8, encendió alarmas tras ser hospitalizada de emergencia debido a un aparente deterioro neurológico.

De acuerdo con la revista TvNotas, una persona cercana a la actriz detalló que, tras una valoración médica, los especialistas detectaron niveles bajos de sodio derivados de este padecimiento. Aunque ya fue dada de alta, la comediante de 78 años permanece bajo tratamiento y vigilancia médica.

“El cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, aseguró la fuente, al referirse a la intensa carga laboral que la actriz ha sostenido en los últimos meses, misma que habría incrementado su nivel de agotamiento físico y emocional.

Durante una reciente visita a Perú, el deterioro se hizo más evidente cuando tuvo dificultades para expresarse con fluidez y problemas al tragar, añadió la publicación.

En el ámbito personal, la misma fuente señaló que la actriz ha manifestado sentirse sola. “Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y después se altera de la nada”, relató. También comentó que De las Nieves percibe que sus hijos prefieren la compañía de sus mascotas antes que estar con ella, lo que incrementa su sensación de aislamiento.

Sobre los rumores de que sus hijos no habrían estado presentes durante la hospitalización, la persona consultada respondió únicamente que “la familia es la que sabe lo que realmente pasa”.

Tras salir del hospital, la actriz fue llevada a su casa, donde una enfermera permanece a su lado para evitar cualquier complicación, ya que en ocasiones se despierta y pronuncia frases incoherentes.

Su hija confirmó a la misma revista que la situación está bajo control. “A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”, declaró.