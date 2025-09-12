Hospitalizan de emergencia a Jorge ‘Coque’ Muñiz

Redacción

Ciudad de México.-Jorge Alberto Muñiz, mejor conocido como ‘Coque’, vivió momentos de preocupación tras ser hospitalizado de emergencia debido a fuertes malestares estomacales que pusieron en alerta a sus seguidores.

La noticia fue revelada por el propio Jorge ‘Coque’ Muñiz de 65 años a través de su cuenta oficial de Instagram.

Jorge ‘Coque’ Muñiz alarma a sus seguidores de Instagram

Jorge ‘Coque’ Muñiz explicó que los síntomas comenzaron hace unos días y que inicialmente pensó que se trataba de una simple indigestión:

Me empecé a sentir mal, me dolía la panza, dije a lo mejor es una comida que me cayó mal, pero me empezó a doler más, me duele la boca del estómago, un dolor súper feo”, relató Jorge ‘Coque’ Muñiz.

Ante la persistencia de los dolores, decidió acudir a estudios médicos, donde se descubrió un diagnóstico poco común: tenía el colon volteado, lo que dificultaba el tránsito intestinal.

En la mañana le hablé al doctor, llegó el doctor y me dijo ‘está raro’. Fuimos a hacer unos exámenes, una tomografía y tenía el colon volteado, no deja caminar bien el intestino. Me tuvieron que operar el martes en la noche, compartió Jorge ‘Coque’ Muñiz.

Cirugía y recuperación de Jorge ‘Coque’ Muñiz

El procedimiento quirúrgico se realizó sin mayores complicaciones. Jorge ‘Coque’ Muñiz agradeció que su condición física previa ayudó a que la operación fuera menos riesgosa y a que su recuperación fuera favorable:

Gracias a Dios había bajado de peso, eso me ayudó, mis signos vitales estaban perfectos, me dio chance de tener una recuperación. Ya me voy hoy del hospital, afirmó.

Se espera que Jorge ‘Coque’ Muñiz pueda retomar sus compromisos laborales este 12 de septiembre, incluyendo su próxima presentación en el Lunario programada para el 27 de septiembre.

Incertidumbre en redes

Aunque la publicación en Instagram en la que Jorge ‘Coque’ Muñiz compartía su estado de salud ya no se encuentra disponible, las razones de su eliminación se desconocen. Aun así, sus seguidores continúan atentos a su pronta recuperación y a los detalles de sus próximos eventos.

Con información de Excélsior