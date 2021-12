Hospitalizan de emergencia a Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme

Redacción

Ciudad de México.-Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, fue atendido en un hospital. La fotografía del músico postrado en cama preocupó a los fanáticos de la agrupación de regional mexicano, pues hasta el momento se desconoce las causas que lo llevaron a pisar el nosocomio. En los últimos días trascendido que el cantante tiene problemas de salud, especialmente en sus vías respiratorias, lo que podría ser una posible causa.

La alarmante postal fue compartida por Daisy Anahy, su actual esposa. En esta se ve a Eduin recostado de lado mientras que al menos tres doctores lo rodean. “Primeramente Dios todo va a salir bien”, escribió la pareja del cantante.PUBLICIDAD

Para el infortunio de los fanáticos de Grupo Firme, no se ha emitido ninguna comunicación sobre el estado de salud de Eduin. Al cierre de esta información, no hay actualización ni en la cuenta de su esposa, ni en la del músico. No obstante, algunos posteos previos del vocalista podrían develar algunas pistas. Eduin está en el hospital, así lo informó su esposa (Foto: Instagram/@anahydgp)

Con anterioridad, Eduin Caz publicó una imagen junto a su hija. “Alguien está malita como su papi”, redactó el intérprete de Ya supérameen su Instagram. A esa misma story, algunos seguidores reaccionaron. El cantante, agotado de paciencia, decidió bloquear a los internautas que se rieron de la situación que atravesaban él y su hija.

“¿Qué les da risa hijos de su ** ma***? De ahora en adelante, el que considere que nada más está c**ando el pa** va para afuera de mi Insta”, declaró enfurecido Cázares. El post se dio horas antes de la fotografía donde se le ve siendo atendido por varios médicos. Eduin Caz enfureció con sus “haters” (Foto: Instagram/eduincaz)

Desde hace días, el estado de salud del integrante de Grupo Firme ha sido tendencia. Recientemente, desmintió que estuviera contagiado de COVID-19. El rumor se desató cuando se le vio utilizando una máscara de oxígeno. No obstante, el intérprete de regional mexicano aclaró que la ocupó por otras razones de salud.

“¡Que voy a tener COVID! No, no tengo COVID, mentira, eso es totalmente falso. Mis verdaderos fans saben que el frío me mata porque tengo asma”, se encargó de explicar Eduin Caz en su cuenta de Instagram. El cantante de pistas como Hablando claro yCada quienagregó que se vio obligado a usar asistencia médica debido a que estaba muy cansado por la reciente gira de Grupo Firme.

La más reciente actualización de Eduin Caz en redes sociales fueron unas fotografías navideñas junto a su familia. El vocalista posó junto a Daisy Anahy y sus hijos delante de su árbol e hicieron notar los muchos regalos que recibieron durante estas fiestas. Las imágenes fueron posteadas tanto por el integrante de Grupo Firme como por su esposa. Eduin Caz y su familia en Navidad (Foto: Instagram/eduincaz)

Eduin Caz se vio envuelto en la polémica recientemente, no solo por su estado de salud, sino por una supuesta infidelidad ocurrida en 2019. Según Stephanie Hernández, una mujer oriunda de Ciudad Juárez, el cantante habría engañado a Daisy cuando ya eran esposos.

Los hechos supuestamente ocurrieron cuando Grupo Firme estuvo de gira en Chihuahua. La joven Hernández asistió a uno de sus conciertos y además explicó que era amiga de otro integrante. Sin decir de quién se trató, Stephanie fue invitada a una fiesta posterior al recital y fue ahí cuando conoció directamente a Eduin Caz. (Captura: @eduincaz/Instagram)

En un punto de la noche, presuntamente, Eduin se acercó a la mujer y empezó a coquetearle. “Esa noche pasó lo que pasó y ya, eso es todo”, explicó Stephanie en sus redes sociales. El testimonio de la joven se hizo viral, sobre todo cuando compartió un visual donde se ve al músico recostado en lo que parece ser una habitación de hotel.

Ante los rumores, Eduin Cázares se encargó de desmentirlo y de paso se burló de la farándula. “Me estoy dando cuenta que todo mundo hace chisme conmigo. Qué difícil es ser yo, diría ‘Mía Colucci’”, escribió el integrante de Grupo Firme. También agregó: “La señorita (Hernández) quería extorsionarme con ese video, quería dinero”,

Con información de Infobae