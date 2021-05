Hospitalizan de emergencia a Eduardo Manzano

Redacción

El querido actor de “Una Familia de Diez”, Eduardo Manzano, fue hospitalizado de emergencia a causa de una infección biliar, y fue su esposa, Susana de Manzano, quien desmintió que el famoso se encuentre en el área de terapia intensiva.

“No es cierto. ¡Qué chismosos! No se espanten, está bien mi esposo. Le regresó ese cuadro de infección que ya le habían tratado antes, pero con una sola bacteria que le quede le regresa la infección biliar, pero ya está bien, nunca he perdido el apetito, ni la risa”, aclaró la cónyuge del actor.

Susana también informó que el actor de 82 años se encuentra hospitalizado en un nosocomio ubicado en la colonia Roma y se encuentra recuperándose de la infección biliar y detalló en qué consiste el malestar por el que Eduardo Manzano fue internado:

“Estamos en el hospital porque tuvo un cuadro de infección biliar y lo tienen con antibióticos, pero está bien, gracias a Dios. Aún no lo pueden dar de alta porque el antibiótico que le están poniendo solamente a través del suero, se lo tiene diagnosticado su gastroenterólogo; el doctor Granados, pero está aquí, en la habitación, tranquilo, comiendo, bien y medicado”, expresó la pareja del actor.

El hijo de Eduardo Manzano, Eduardo Manzano Martínez también desmintió que el histrión se encuentre grave de salud:

“Yo estuve con él el fin de semana porque fue mi cumpleaños y de regalo pedí pasar a verlo porque yo estoy en Cancún. Cantamos, me cantó las Mañanitas, estuvimos algunos de la familia; el hecho de que esté ahí en el hospital no implica que se le quite fortaleza ni vitalidad”.

