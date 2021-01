“Hospitales parecen zona de guerra, ya cuídense, el coronavirus es real”: Roque

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La primer vacunada en Aguascalientes contra el covid en el Hospitar Tercer Milenio la doctora, Susana Gabriela Roque Hernadez, hizo un enérgico llamado a la población a que tome en serio la pandemia que es real y se vive todos los días en los nosocomios que parecen zona de guerra.

Lamentó que a estas alturas existan aún personas que no creen o que simplemente no se cuidan haciendo su vida “normal”, por lo que exhortó a que en su momento se vacunen y no crean en falsas teorías sobre el biológico.

“Por favor, créanme, cuídense, esto es real, si existe, nosotros lo vemos todos los días que nos llegan pacientes por covid, los hemos visto morir, de verdad el personal de salud está cansado, necesita un respiro”, expuso la galena.

Finalmente tocó el tema sobre sus sentimientos al momento de aplicarle la vacuna, dijo que era algo que esperaban por ya casi un año, donde lo único que tuvo fue algo de frío por las mismas condiciones meteorológicas, sin embargo no observó ninguna reacción dversa después de la aplicación, siendo como cualquier otra vacuna que se aplica.