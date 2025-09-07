23 C
Aguascalientes
7 septiembre, 2025
Tendencias

Agoniza ministerial tras volcar rumbo a Calvillo

Investiga Fiscalía desaparición de joven en baile en San José…

Nuevo domingo de chubascos se espera en Aguascalientes

Ofrecen disculpas jóvenes bromistas que asustaron queriendo “levantar” a 2…

Motociclista muere atropellado por tráiler en la 45 sur

 Según el feng shui esto significa la presencia de cucarachas…

Entregan hasta 20 órdenes de protección a mujeres al mes…

Ascienden a 905 los fallecidos por las inundaciones en Pakistán

Alejandro Fernández cancela conciertos por su estado de salud

Balean a hombre en Rincón de Romos, Aguascalientes

Hospital Veterinario de Aguascalientes recibe nuevo equipo

El Hospital Veterinario Municipal recibió equipos médicos de vanguardia con los que se brindará un servicio de calidad para cuidar y mejorar la salud de mascotas como caninos y felinos, informó la titular de la Coordinación General de Salud, María Teresa Rendón Esquivel.

Indicó que entre estos aparatos de alta gama se encuentran una estación de limpieza dental con rayos X, un analizador cuantitativo de inmunofluorescencia, un generador de rayos X, una máquina de anestesia, un analizador hematológico, un analizador de orina, un monitor de signos vitales multiparámetro, una incubadora, una centrifugadora de velocidad variable y un analizador de química sanguínea, todos de uso veterinario.

Todo este equipamiento será de gran beneficio para el crecimiento integral de las mascotas y para sus propietarios, pues permitirán realizar revisiones detalladas y hacer diagnósticos para llevar a cabo procedimientos y tratamientos que cada mascota requiera para estar sana.

Tras ser instalados los aparatos, personal especializado brindará capacitación a los médicos veterinarios para un mejor uso de los mismos. Asimismo, dio a conocer que los insumos y medicamentos que se usarán en los servicios que brinde el Hospital Veterinario se encuentran ya en el almacén y listos para aplicarse en las intervenciones médicas como esterilizaciones.