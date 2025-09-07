Hospital Veterinario de Aguascalientes recibe nuevo equipo

El Hospital Veterinario Municipal recibió equipos médicos de vanguardia con los que se brindará un servicio de calidad para cuidar y mejorar la salud de mascotas como caninos y felinos, informó la titular de la Coordinación General de Salud, María Teresa Rendón Esquivel.

Indicó que entre estos aparatos de alta gama se encuentran una estación de limpieza dental con rayos X, un analizador cuantitativo de inmunofluorescencia, un generador de rayos X, una máquina de anestesia, un analizador hematológico, un analizador de orina, un monitor de signos vitales multiparámetro, una incubadora, una centrifugadora de velocidad variable y un analizador de química sanguínea, todos de uso veterinario.

Todo este equipamiento será de gran beneficio para el crecimiento integral de las mascotas y para sus propietarios, pues permitirán realizar revisiones detalladas y hacer diagnósticos para llevar a cabo procedimientos y tratamientos que cada mascota requiera para estar sana.

Tras ser instalados los aparatos, personal especializado brindará capacitación a los médicos veterinarios para un mejor uso de los mismos. Asimismo, dio a conocer que los insumos y medicamentos que se usarán en los servicios que brinde el Hospital Veterinario se encuentran ya en el almacén y listos para aplicarse en las intervenciones médicas como esterilizaciones.