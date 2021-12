Hospital en Australia se equivoca y da 400 resultados negativos de COVID a personas infectadas

Redacción

Australia.-Equivocación podría costar cara a hospital en Australia.

Un hecho inédito y totalmente riesgoso se presentó en Australia donde un hospital entregó por error resultados negativos de pruebas de detección de COVID-19 cuando en realidad eran positivas.

Fue el propio hospital St. Vincent, ubicado en la ciudad de Sídney, quien reconoció por medio de un comunicado que iniciaría un protocolo de emergencia tras percatarse que entregó a 400 personas los resultados incorrectos de pruebas PCR.

En el escrito, el centro médico atribuyó la situación a un “error humano”; sin embargo, aseguró que ya se encuentran contactando a cada uno de los pacientes infectados de coronavirus.

“Pedimos sinceras disculpas a todos aquellos que han resultado afectados”, mencionaron.

Cabe señalar que las pruebas PCR fueron realizadas el pasado 22 y 23 de diciembre en el laboratorio de patología del hospital St. Vincent por un médico que no fue identificado, quien confesó que el error en el diagnóstico se debió a la “gran cantidad de pruebas” que se han realizado en los últimos días.

No obstante la entrega de 400 pruebas equivocadas no fue el único error que cometió el nosocomio, pues reconocieron que a otras 995 personas se les informó que habían dado negativo en las pruebas cuando en realidad sus resultados aún no estaban listos.

Con información de Radio Fórmula