19 C
Aguascalientes
23 septiembre, 2025
Tendencias

Horrible muerte sufre motociclista al caer de su jaca y luego ser arrollado por un YoVoy

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Un motociclista murió tras sufrir una aparatosa caída y enseguida ser atropellado por un camión urbano en el fraccionamiento Las Huertas.

Los hechos se verificaron cerca de las 22:20 horas de este lunes en el cruce de la Avenida Convención y la calle General Cesáreo Castro, al sur de la ciudad.

La víctima es un hombre de entre 20 a 25 años de edad, quien tripulaba una motocicleta Vento 150 blanca, mientras que la unidad con la que se estrelló contra un autobús de la ruta 9 con número económico 1072 cuyo conductor fue detenido.

De acuerdo a testigos ambos se desplazaban sobre Convención rumbo al poniente en la misma dirección al llegar al cruce citado el motorista intentó evadir un tope a exceso de velocidad y al realizarlo perdió el manubrio por lo que cayó en las llantas traseras de la pesada unidad.

Tras recibir el llamado al número de emergencia, se trasladaron Policías Viales y Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que tras su arribó constataron que el tripulante de la jaca de acero ya no contaba con signos de vida.

Finalmente, al lugar arribaron peritos de la Dirección General de Investigación Pericial que realizaron el levantamiento del cadáver y traslado al SEMEFO para practicarle la necropsia de ley. 