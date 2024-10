Hombre tenía tres ‘miembros’ en su cuerpo

Redacción

EU.-Un estudio publicado recientemente en la revista BioMed Central reveló un inusual hallazgo anatómico en el cuerpo de un hombre de 78 años que había donado su cuerpo a la ciencia. Los investigadores encontraron lo que describieron como “trifalia”, una condición en la que el individuo poseía tres penes, aunque solo uno era visible externamente.

La disección del cuerpo del donante reveló que, además del pene principal, que medía 77 mm de largo y 24 mm de ancho, había dos miembros adicionales de menor tamaño dentro del escroto. A pesar de la singularidad de la condición, el estudio indicó que la uretra, el conducto que permite la salida de la orina y el esperma, era única y se extendía a través de parte de uno de los penes más pequeños y el pene principal, dejando fuera al tercer órgano. Este hallazgo ha llevado a los anatomistas a cuestionar si se trataba realmente de un caso de difalia (dos penes) o si los penes adicionales podían ser estructuras mal identificadas.

Los investigadores sugirieron que los tres penes presentaban tejido eréctil, lo que indicaría que podrían funcionar, aunque no está claro si lo hacían de manera independiente o conjunta. Sin embargo, el estudio carece de una confirmación más detallada, ya que los autores no examinaron las estructuras bajo el microscopio ni rastrearon los nervios o vasos sanguíneos que pudieran arrojar más información sobre su funcionamiento.

Este caso no es el primero en ser documentado. En 2020, se reportó otro caso de un bebé de tres meses que también presentaba tres penes, pero ninguno de los adicionales tenía uretra, lo que los hacía no funcionales. Eventualmente, se optó por la extirpación de estos órganos no funcionales.

La aparición de esta condición inusual puede deberse a complicaciones durante el desarrollo embrionario. Desde el comienzo del embarazo, el pene comienza a formarse durante el primer trimestre, y cualquier influencia externa —como toxinas, medicamentos o factores genéticos— puede afectar este proceso. Se ha identificado que anomalías en un gen relacionado con el desarrollo o fluctuaciones en los niveles de testosterona durante las primeras etapas del embarazo podrían provocar la formación de penes adicionales.

Los casos de trifalia son extremadamente raros y solo se han reportado un par en bases de datos médicas. Sin embargo, este tipo de hallazgos subraya la diversidad de la anatomía humana, que puede variar significativamente entre individuos, tanto interna como externamente. Por ejemplo, algunas personas pueden tener variaciones en vasos sanguíneos, músculos y órganos que no son fácilmente visibles.

Se espera que el caso aporte más datos en la complejidad de la anatomía humana y la importancia de la investigación en embriología; así como la búsqueda de promover un estilo de vida saludable para quienes están planeando un embarazo, asegurando así un desarrollo adecuado del embrión.

Con información de Excélsior