Hombre se hace millonario cobrando por formarse en la fila

Redacción

EU.-.¿Cuántas veces has pensado en que serías capaz de pagar por no esperar en una larga fila? A mí si me preguntas, pagaría hasta por ahorrarme la cola que hay para salir del autobús. Pues hubo quien vio una oportunidad de negocio en ello, creando todo un negocio con el que ahorrarle filas multitudinarias de conciertos y otros eventos a otras personas. Incluyendo la compra de un iPhone.

Es más, fue gracias a los iPhone y las largas colas que se formaban en las Apple Store que nació esta empresa. Fue en la ciudad de Nueva York, donde el también neoyorquino Robert Samuel se vio indirectamente inspirado por Apple para crear un negocio que le ha hecho millonario.

“Cuando la gente se queje, piensa y mira si hay una solución”

Se le atribuye a Robert Samuel esta frase, dedicada a todos aquellos que quieran montar un negocio y no sepan de qué. Fue su clave para fundar Same Ole Line Dudes hace 13 años, compañía afincada en Nueva York y con la que, según datos de Datanyze, ingresa más de un millón de dólares cada año.

Samuel era un simple trabajador más de la teleco estadounidense AT&T, pero un espíritu emprendedor se intentaba ganar el paso en su interior. Acabó haciéndolo cuando, en 2012, Apple lanzó el iPhone 5. Sabedor de cómo su antecesor, el iPhone 4s, había arrasado en ventas y centenares de consumidores harían cola para comprar el nuevo, quiso aprovecharlo para obtener un ingreso extra.

Samuel puso un anuncio ofreciéndose a hacer cola en una Apple Store para comprar el iPhone 5. Y el resultado fue tan positivo que en apenas unos minutos ya tenía un cliente dispuesto a pagarle 100 dólares por ello. El cliente se despreocupaba y solo tenía que acudir a la Store en el momento.

Samuel cumplió su promesa y estuvo cerca de tres horas haciendo cola y, justo cuando estaba a punto de tocarle el turno, el cliente le avisó de que ya no era necesario porque ya había obtenido el iPhone 5 mediante una reserva online. Pero esto no frenó la visión de Samuel.

Estando ya casi a punto de ser atendido por los vendedores de Apple, Samuel vendió su puesto por 100 dólares a otra persona que estaba mucho más atrás en la fila. Y no contento con ello, se volvió a poner a la cola y, estando ya avanzado, vendió su puesto por tercera vez. ¿Resultado? Se fue a casa con 300 dólares. A cambio de una larga espera, pero sin mayor esfuerzo que el de aguantar estoico en la fila.

Ni siquiera la nueva política de Apple rompe su negocio

Colas en la Apple Store de Sol (Madrid) en 2019, en el lanzamiento del iPhone 11 (imagen: Emilio Naranjo para EFE)

Quien haya comprado un iPhone el día de lanzamiento en los últimos años, habrá observado que ya no es obligatorio hacer cola durante horas. Antiguamente no había posibilidad de reservar el iPhone y quien lo quería el primer día, tenía prácticamente que acampar en las puertas de las Apple Store durante la noche previa.

Hoy día, Apple abre reservas la semana previa al lanzamiento y el comprador tiene la opción de pedir que se lo envíen a casa o, en su defecto, seleccionar una franja horaria para recogerlo en una tienda. Sigue habiendo colas, pero ya no es lo mismo. La cola de la gente que llega con reserva suele ser ágil por estar fraccionada en franjas horarias. Y aunque sigue habiendo una cola para quien no tiene reserva, no es ya la única opción, por lo que pagar para que hagan cola por ti en una Apple Store es hoy algo absurdo.

Sin embargo, no ha sido un problema para Robert Samuel en una ciudad como Nueva York. Pocos meses después de aquel suceso con el iPhone 5, fundó Same Ole Line Dudes con el fin de evitar las esperas de todo aquel neoyorquino que estuviese dispuesto a pagar. Para ello, dispone de una serie de tarifas de todo tipo, pero con la misma idea: que le paguen por hacer fila.

Su compañía ofrece servicios de espera para todo tipo de eventos, aprovechando la enorme cantidad de eventos y modas que surgen en la ciudad. De ese modo, lo mismo se puede contratar para que compren entradas de una obra de teatro, para que hagan cola en las puertas de un concierto o para que compren productos tan demandados como los Cronuts, el híbrido entre croissant y donuts que arrasa en el barrio de SoHo.

Con los años, la compañía ha evolucionado y también hace repartos. Tal como vemos en su web, no solamente ofrecen tarifas de espera desde 100 dólares por cuatro horas, sino que también tienen promociones con espera más envíos por 65 dólares (es el caso de los Cronuts).

Así, aunque Apple haya evolucionado su sistema de reservas para reducir esas esperas, el fenómeno social que provocó sigue dejando huella: no solo vende productos, sino experiencias capaces de movilizar a miles de personas… y de inspirar nuevas formas de ganarse la vida.

Con información de AppleSfera