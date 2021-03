Hombre pide matrimonio a su novia en plena caída con paracaídas

Redacción

EU.-Para el amor no hay barreras ni imposibles.

¿Crees en el amor de pareja? ¿Te gusta ver peticiones de mano? Si es así, quizá el video de un hombre que le pide matrimonio a su novia desde el vacío en un paracaídas te emocione. Y es que es quizá una de las formas más emocionantes de pedir matrimonio.

Te contamos cómo fue este romántico y extremo momento que se volvió viral. En plena bajada de un paracaídas, un hombre le propuso matrimonio a su novia mientras descendían de 13 mil pies de altura.

No sentía miedo por lo lejos que estaba del suelo sino por una posible respuesta negativa. Así que se sintió aliviado cuando ella le dijo que sí y logaron pisar tierra sin que se les cayera el anillo.

Su prometida, Kaitlyn Roule, de 27 años, de Idaho, no se enteró de nada hasta que Rahim le enseñó el anillo mientras caían en picado al saltar de un avión sobre el Gran Cañón en Arizona. Rahim admitió que llevar el anillo en el paracaídas fue una jugada arriesgada, pero asegura que tenía uno de repuesto por si se le caía.

Según Kaitlyn, la propuesta le pilló completamente desprevenida pues nunca antes habían hablado sobre ello.

Sin embargo, no tuvo que pensárselo dos veces para aceptarla. “Tenemos una hija en común, así que pensé que eso era todo. No me esperaba que me pidiera matrimonio en absoluto porque no habíamos hablado de comprometernos”, dijo a Daily Mail.

Con información de Tele Diario