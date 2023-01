Hombre manda selfie a su esposa y lo cachan de infiel

Redacción

Ciudad de México.-Un hombre le envió una selfie a su esposa, pero ella encontró un detalle en la imagen que lo exhibió como infiel. ¿Qué fue lo que vio? Te contamos.

Fue en TikTok donde la mujer reveló que su pareja salió a un viaje de recreación y le envió un par de fotografías desde el baño del hotel donde se hospedó.

Cuando la mujer analizó a detalle la selfie descubrió un par de “irregularidades”, pruebas fehacientes de que el hombre era un infiel.

Foto: Especial – La mujer asegura que es una prueba de infidelidad

“Mi esposo me envió fotos tratando de verse lindo en su suite en el casino, pero noté algunas cosas extrañas, ahora está soltero. ¿Puedes adivinar qué es? “

Tras el descubrimiento, la mujer reclamó a su marido mostrándole las evidencias, pero el sujeto le respondió con evasivas.

El supuesto infiel se justificó diciendo que tanto la plancha para el cabello así como el cepillo no eran suyos.

Foto: Especial – El hombre dijo se tomó la foto desde el baño de su amigo

Es más, le aseguró que los objetos de arreglo personal pertenecían a su amigo quien en ese momento estaba saliendo con una joven de la ciudad.

“Como excusa él me dijo que esa no era su habitación y que estaba en el cuarto de un amigo. Según su versión, él estaba ahí y me mandó la foto desde el baño de su compañero”, relató en TikTok.