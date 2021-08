Hombre lleva 5 años sin bañarse: “Es un desperdicio de dinero, tiempo y agua”, dice

Redacción

En 2016, James Hamblin consideró que bañarse era una actividad que implicaba un desperdicio de dinero, agua y tiempo. Desde entonces dejó de ducharse y ha generado miles de comentarios respceto a su decisión.

Una de las cosas más sorprenden a la población es que James es un médico especialista en medicina interna y profesor de la Universidad de Yale, ya que la mayoría considera que bañarse regularmente es benéfico para la salud.

Pese a las opiniones del mundo, el médico de 37 años lleva 5 años sin balarse y asegura que se siente muy satisfecho con los resultados.

“Sé de muchas personas que se bañan muy poco. Sabía que era posible, pero quería intentarlo por mí mismo para ver cuál sería el efecto”.

Hamblin explicó que con el tiempo, su cuerpo se acostumbró a no oler mal si no se aplicaba desodorante y jabón. También reconoció que no fue un proceso que logró de la noche a la mañana.

“Hubo momentos en los que me quería duchar porque lo extrañaba, olía mal y sentía que tenía grasa. Pero eso empezó a pasarme cada vez menos. A medida que usaba menos y menos, empecé a necesitar menos y menos”, recalcó.

James recordó que en otras épocas, la población no contaba con agua en sus casas y tampoco se bañaban de manera constante, por lo que la ducha no es una necesidad médica, sino una costumbre moderna.

“Es un acontecimiento muy nuevo en la historia de la humanidad: que tengamos que gastar tanto tiempo, dinero y recursos en bañarnos y si eso se combina con el conocimiento que tenemos sobre el microbioma de la piel. Me da curiosidad pensar que quizá estamos haciendo demasiado y podría ser beneficioso recortar”.

¿Qué opinas? ¿Coincides con la opinión de James?

Con información de Debate