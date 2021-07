Hombre cancela y traspasa boda porque novia no atiende a sus hijos

Redacción

Nuevo León.-Es común encontrar todo tipo de contenido en las redes sociales, pues en éstas podemos informar, denunciar, divertirnos y sobre todo enterarnos de casos que pasan en la vida cotidiana y que aunque no eran de interés periodístico se vuelven así al volverse virales. Tal es el caso de un joven de Monterrey que traspasó su boda porque según él su novia no sería una buena madre para sus tres hijos. Joven se hace viral por traspasar su boda; buscaba una mamá para sus hijos. (Especial)

Fue a través de redes sociales en donde este caso se hizo viral, pues causó interés luego de que un hombre ofertara el traspaso de su boda. Buscaba revender el paquete de boda que había comprado para unirse en matrimonio con su amada.

Fue mediante su cuenta de Facebook, en donde el joven de nombre James Flores publicó que estaba revendiendo el paquete de su boda el cual era para 200 personas. Éste incluía menú de dos tiempos y más detalles habituales en este tipo de ceremonias.

Aunque el paquete le había salido en 86 mil pesos –según comentó– la realidad es que lo estaba ofreciendo 60 mil pesos para que así más personas se animaran. Sin embargo, en medio de su oferta, lo que más llamó la atención entre los internautas fue la razón por la que traspasaba su boda. ¿Qué ocurría?

Aunque en ese momento no explicó las razones, más tarde en un video comunicó que ya tenía compradores del paquete de boda. Con los billetes en mano agradeció a quienes compartieron su oferta y de una vez por todas aclaró la razón por la que no se casó.

De acuerdo a su testimonio, él ama a su novia, pero pese a ello no podría casarse con alguien que no busca lo mismo que él. Explicó que él busca a una mujer que también quiera a sus hijos.

“Yo tengo tres hijos aparte. Yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos. No les daba la atención que yo quería como padre ver a una mamá con sus hijos”, comentó.