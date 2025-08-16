17 C
Aguascalientes
16 agosto, 2025
Hombre abre la puerta de su coche y ciclista muere al estrellarse con ella en Jesús María, Aguascalientes

Oscar Salado

Jesús María, Ags.- Un conductor de un automóvil no se fijó al abrir la puerta y ocasionó que un ciclista se estrellara y tras la caída al golpearse la cabeza perdiera la vida.

Los hechos se suscitaron al filo de las 17:20 horas sobre el Bulevar Miguel de la Madrid, a la altura del Restaurante Cascadas ubicado en la colonia Barranquillas.

La víctima mortal es un hombre de entre 60 a 70 años, quién vestía camisa blanca y un pantalón de vestir café, tripulaba una bicicleta tipo lechera color café con canastilla azul y lo hacía sobre la avenida en carriles de circulación de norte a sur.

Al arribar al establecimiento el hombre de la tercera edad no se percató que el conductor de un Nissan Versa gris abrió su puerta y originó la colisión.

La víctima al caer se golpeó la cabeza y quedó inconsciente por lo que testigos dieron parte al servicio de emergencia por lo que más tarde arribaron policías municipales y paramédicos del ISSEA los cuales al valorarlo se dieron cuenta que ya no contaba con vida.

Los elementos procedieron al acordonamiento de la escena y más tarde arribó personal de la dirección general de investigación pericial para realizar levantamiento del cuerpo así como su traslado al servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley. 