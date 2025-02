Hizo una cápsula del tiempo en 1999 y al abrirla ahora encuentra verdaderos tesoros

Redacción

EU.-Guardar objetos en una cápsula del tiempo es una práctica que muchos han realizado con la esperanza de redescubrir el pasado años después. Una cápsula del tiempo es un contenedor en el que se guardan objetos y recuerdos de una época específica para ser abiertos en el futuro y revivir el pasado. Muchas veces la cápsula se entierra y se olvida, para que tal vez un desconocido la encuentre siglos después.

Sin embargo, pocas veces se tiene la oportunidad de abrir una tras un cuarto de siglo y compartir su contenido con el mundo. Esto es precisamente lo que ocurrió con Dylan Schrader, un pastor de la iglesia de Westphalia, en Missouri, que, en 1999, selló una cápsula con forma de Crayola gigante y, tras decidir no enterrarla y llevarla consigo a lo largo de los años y varias mudanzas, decidió finalmente abrirla el 1 de enero de 2025.

El protagonista de esta historia, quien compartió su hallazgo en su cuenta de X, explicó que la cápsula fue parte de un kit de la marca Crayola lanzado en el contexto de la fiebre del milenio. Inicialmente, su intención era enterrarla, pero por razones que no recuerda, terminó transportándola de un lugar a otro a lo largo de su vida adulta. Durante años contempló la idea de desecharla o abrirla, “muchas veces pensé en tirarla”, pero siempre optó por conservarla hasta que, 25 años después, decidió descubrir su contenido.

Dentro de la cápsula se encontraban diversos objetos que ofrecen una mirada a la cultura y la sociedad de finales de los años 90. Entre los primeros elementos que salieron a la luz destacaban panfletos informativos sobre el VIH, el alcohol y las drogas, un tema recurrente en la educación pública de la época. También había folletos sobre abstinencia y salud, los cuales formaban parte del material disponible en muchas escuelas estadounidenses en aquel entonces.

The first thing I pulled out was this AIDS flier. The sticker on it reminds me of something I had forgotten: the time capsule kit came with stickers prompting you to include different kinds of things. Here are some pamphlets from the late ’90s. pic.twitter.com/2ai0CK35QK— Fr Dylan Schrader (@FrDylanSchrader) January 1, 2025