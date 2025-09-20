Hizo falta presidenta del PJ en arranque de periodo ordinario: Cervantes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se resintió la ausencia de María José Ocampo Vázquez, nueva presidenta del Poder Judicial, a la primera sesión ordinaria del Poder Legislativo, admitió Rodrigo Cervantes Medina, presidente de la comisión de Justicia del Congreso.

“Nosotros como representantes populares siempre hemos llevado esta legislatura con respeto hacia los demás poderes. Evidentemente sí nos hizo falta la presencia de la presidenta del Poder Judicial, pero más adelante habrá que preguntarle por qué no nos pudo acompañar”, subrayó en entrevista con El Clarinete.

El Congreso del Estado reanudó sesiones ordinarias desde el lunes ùltimo, en Palacio Legislativo. Sin embargo, al acto no acudió Ocampo Vázquez y tampoco envió algún representante como hizo el Poder Ejecutivo.

Por lo pronto, Cervantes Medina aclaró que se mantiene la buena relación del Congreso de Aguascalientes con los nuevos integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, quienes entraron en funciones este mes, con quienes se plantean tener sesiones para generar propuestas.

“De parte de la comisión que presido, estamos viendo la posibilidad de que podamos sostener alguna mesa de trabajo a futuro. No he tenido la oportunidad de platicar con los nuevos magistrados, aunque algunos compañeros del grupo parlamentario de Acción Nacional sí han tenido diálogo”, destacó el panista.