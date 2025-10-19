¡Histórico! Marruecos supera a Argentina y conquista Mundial Sub 20

Redacción

Santiago, Chile.- El telón del Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025 cayó con una sorpresa mayúscula y un final de cuento de hadas para el futbol africano. La selección de Marruecos se coronó campeona del mundo por primera vez en su historia en esta categoría tras derrotar a Argentina con un contundente 2-0 en la gran final.

La gran figura de la noche fue Yassir Zabiri, quien se vistió de héroe al anotar los dos tantos que sellaron la victoria para el equipo africano. Sus goles bastaron para desarmar la estrategia argentina y consolidar el dominio marroquí en el marcador.

En un duelo que en la previa se anticipaba muy parejo, con una ligera inclinación hacia el favoritismo de la Albiceleste, fueron los jóvenes marroquíes quienes asestaron los golpes decisivos en la primera mitad, aprovechando su velocidad y eficacia.

De esta forma, Marruecos no solo alza su primer título en un Mundial Sub 20, sino que también sella con broche de oro una excelente e inédita campaña en el torneo disputado en tierras chilenas, demostrando ser el mejor equipo de la competencia y llevando la copa a África.